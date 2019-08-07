«Сохранить присутствие»: что может стоять за заявлением Пентагона о «возрождении» ИГ

Вывод американских войск из Сирии негативно скажется на борьбе с «Исламским государством»*, которое якобы возрождается. Такое мнение содержится в докладе генерального инспектора Пентагона. Впрочем, из документа следует, что основные очаги «возрождения» террористической группировки находятся на территории, которую контролируют поддерживаемые США силы. По мнению экспертов, Вашингтон делает подобные заявления, чтобы оправдать своё пребывание в Сирии, поскольку с исчезновением террористической угрозы у американцев не останется каких-либо оснований для сохранения своего контингента в САР.

В Министерстве обороны США заявили, что вывод американских войск из Сирии негативно сказывается на борьбе с ИГИЛ* в условиях, когда группировка якобы «возрождается в Сирии». Такие утверждения содержатся в опубликованном 6 августа докладе генерального инспектора Пентагона об операции «Непоколебимая решимость» в Сирии и Ираке за период с 1 апреля по 30 июня 2019 года.

«В течение квартала объединённая оперативно-тактическая группа (ООТГ) завершила частичный вывод американских войск из Сирии. По сообщениям участников операции «Непоколебимая решимость», с выводом части войск сократился объём доступной поддержки для сирийских сил — как раз в то время, когда они нуждаются в усиленной подготовке и снабжении для противостояния возрождению ИГИЛ», — подчёркивается в докладе.

При этом надзорное ведомство Пентагона отмечает, что, «по данным участников операции объединённой оперативно-тактической группы «Непоколебимая решимость» и Центрального командования ВС США, ИГИЛ в указанном квартале возрождалось в Сирии и продолжало наращивать возможности для подрывной деятельности в Ираке, несмотря на исчезновение последних следов «халифата» на территории Сирии в марте 2019 года».

Уйти нельзя остаться

Как отмечают эксперты, США используют борьбу с терроризмом в качестве предлога для военных интервенций за рубежом. До сих пор главным правовым основанием многочисленных американских операций в других странах мира, включая присутствие в Сирии, является Закон о применении военной силы от 2001 года, принятый в качестве ответа на атаки 11 сентября. Именно поэтому со стороны США периодически слышатся заявления о появлении где-то террористов ИГИЛ, или, как сообщал недавно Госдеп, возрождении «Аль-Каиды», полагают аналитики.

«Если исчезнет ИГИЛ, у американцев исчезнет и юридическое основание, чтобы находиться в Сирии. Поэтому все заявления Пентагона и американской администрации нацелены на то, чтобы сохранить американское военное присутствие и через это военное присутствие влиять на политическое решение сирийского кризиса. Других рычагов влияния у них не осталось», — отметил в разговоре с RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Впрочем, и сам генеральный инспектор Пентагона признаёт, что США опасаются не только усиления ИГИЛ в случае вывода своих войск из Сирии.

«Частично выведя войска, объединённая оперативно-тактическая группа констатировала, что «вывод или сокращение» американского контингента может вынудить сирийские силы, поддерживаемые США, рассматривать «альтернативные варианты партнёрства и ресурсообеспечения» или привести к «коллапсу зарождающихся структур демократического правления в регионе», также пользующихся поддержкой США, — отмечается в докладе генерального инспектора Пентагона. — По заявлению ООТГ, такие исходы могут «пагубно сказаться» на миссиях США в Ираке и Сирии, особенно если альтернативный партнёр «не разделяет наших взглядов» на будущее обоих государств».

О стремлении вывести американские войска из Сирии ещё в декабре прошлого года заявил президент Дональд Трамп. Однако Соединённые Штаты до сих пор не покинули эту страну. В феврале Белый дом сообщал о намерении оставить в Сирии 200 «миротворцев». Доклад генерального инспектора Пентагона сообщает о частичном сокращении военного контингента, но не приводит конкретных цифр, отмечая, что они засекречены. Говорится лишь, что на вывод американцев из Сирии было потрачено $14,3 млн.

Президент США Дональд Трамп на военной базе в Ираке в декабре 2019 года

Reuters

© Jonathan Ernst

Как пишет американский портал военных новостей Military.com, в декабре 2018-го численность американских военных в Сирии оценивалась в 2000 человек. Сейчас, по словам журналистов, в этой ближневосточной стране остаётся около 1000 американских солдат и офицеров.

Сеанс саморазоблачения

Согласно докладу офиса генерального инспектора Минобороны США, в настоящее время ИГИЛ располагает от 14 000 до 18 000 бойцами в Ираке и Сирии, включая до 3000 иностранцев. Несмотря на потерю территорий, ячейки террористов ведут активные действия. Как правило, это убийство местных лидеров, нападения на населённые пункты, уничтожение посевов.

Ещё один фактор нестабильности — около 10 000 боевиков ИГИЛ, которые находятся в импровизированных тюрьмах на контролируемых курдами территориях в Сирии. Командование операции «Непоколебимая решимость» сообщило генеральному инспектору, что Сирийские демократические силы не в состоянии удерживать тысячи боевиков в местах заключения. Члены их семей находятся в лагерях беженцев и представляют собой среду, удобную для вербовки в ряды активных террористов. В частности, по информации генерального инспектора, террористы ведут вербовочную активность в лагере «Аль-Холь».

Также генеральный инспектор Пентагона отмечает, что поддерживаемые США силы с трудом могут проводить антитеррористические операции.

«Образованная в 2014 году центральным командованием ВС США объединённая оперативно-тактическая группа в рамках операции «Непоколебимая решимость» сообщила в Управление Генерального инспектора Минобороны, что ИГИЛ имеет возможность вести подрывную деятельность на территории Ирака и Сирии отчасти из-за того, что силы безопасности Ирака и поддерживаемые США Сирийские демократические силы по-прежнему не в состоянии выдерживать длительные операции против боевиков ИГИЛ», — отмечается в докладе.

Как следует из опубликованной в докладе карты, активность ИГИЛ в Сирии и Ираке в основном сосредоточена в районах американской антитеррористической операции. В Сирии это область Ракки и долина Евфрата, которые контролируют американские войска совместно с курдами из Сирийских демократических сил. В Ираке — обширные области на севере: от сирийской до иранской границы. В то же время в регионах Сирии, где антитеррористические действия велись официальным Дамаском при поддержке России, очагов террористической активности гораздо меньше.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, причина в том, что Россия и Сирийская арабская армия «бились с террористами не на жизнь, а насмерть», а США «пытаются взять их под своё крыло, чтобы использовать в своих целях».

Также эксперт напомнил, что совсем недавно президент США Дональд Трамп заявлял о разгроме ИГИЛ в Сирии.

«Американцы говорят, что ИГИЛ возрождается. Но где он возрождается? Они сами контролируют эти территории и заявляли, что всех победили. Получается, что США саморазоблачились благодаря этому докладу», — заявил RT Коновалов.

Курдский фактор

В докладе генерального инспектора Пентагона отмечается, что активность террористов подпитывается недовольством арабского населения Восточной Сирии. В частности тем, что при поддержке американцев рычаги управления захватили курды. Так, в провинции Дейр-эз-Зор курды насильно призывали арабских мужчин в свои формирования и захватили нефтяные месторождения, что вызвало протесты местного населения.

Курдские ополченки в Сирии

Reuters

© Rodi Said

Террористы ИГИЛ эксплуатируют антикурдские настроения в своей пропаганде, подчёркивают в Минобороны США. Также экстремисты активно используют противоречия между традиционным образом жизни местных арабов и эгалитарными порядками, которые пытаются установить курды на подконтрольной им территории.

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По словам экспертов, в тупик ситуацию загнали сами американцы, сделав курдов опорой своего военного присутствия. С одной стороны, США больше не на кого опереться, и потому американцы поддерживают режим оккупации курдами арабских территорий. С другой, Вашингтон не даёт курдам договориться с центральным правительством Сирии, что могло бы разрядить обстановку.

«Американцы ведут свою игру, которая является главным препятствием политического урегулирования в Сирии, — отмечает Вячеслав Матузов. — Вот когда американцы прекратят эту игру и выведут свои войска с территории Сирии, тогда очень легко и просто можно будет достигнуть политического урегулирования. Если их не будет в Сирии, то и ИГИЛ прекратит своё существование. Сирийская армия и её руководство в состоянии обеспечить порядок на всей территории страны, которую она контролирует».

По мнению Ивана Коновалова, договорённость курдских сил с официальным Дамаском может разрешить проблему.

«Это был бы лучший выход из ситуации, — считает эксперт. — Но для этого американцы должны уйти из Сирии».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.