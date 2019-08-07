«Сохранить присутствие»: что может стоять за заявлением Пентагона о «возрождении» ИГ
- Курдские ополченцы и военная техника США в Сирии
- Reuters
- © Rodi Said
В Министерстве обороны США заявили, что вывод американских войск из Сирии негативно сказывается на борьбе с ИГИЛ* в условиях, когда группировка якобы «возрождается в Сирии». Такие утверждения содержатся в опубликованном 6 августа докладе генерального инспектора Пентагона об операции «Непоколебимая решимость» в Сирии и Ираке за период с 1 апреля по 30 июня 2019 года.
«В течение квартала объединённая оперативно-тактическая группа (ООТГ) завершила частичный вывод американских войск из Сирии. По сообщениям участников операции «Непоколебимая решимость», с выводом части войск сократился объём доступной поддержки для сирийских сил — как раз в то время, когда они нуждаются в усиленной подготовке и снабжении для противостояния возрождению ИГИЛ», — подчёркивается в докладе.
При этом надзорное ведомство Пентагона отмечает, что, «по данным участников операции объединённой оперативно-тактической группы «Непоколебимая решимость» и Центрального командования ВС США, ИГИЛ в указанном квартале возрождалось в Сирии и продолжало наращивать возможности для подрывной деятельности в Ираке, несмотря на исчезновение последних следов «халифата» на территории Сирии в марте 2019 года».
Уйти нельзя остаться
Как отмечают эксперты, США используют борьбу с терроризмом в качестве предлога для военных интервенций за рубежом. До сих пор главным правовым основанием многочисленных американских операций в других странах мира, включая присутствие в Сирии, является Закон о применении военной силы от 2001 года, принятый в качестве ответа на атаки 11 сентября. Именно поэтому со стороны США периодически слышатся заявления о появлении где-то террористов ИГИЛ, или, как сообщал недавно Госдеп, возрождении «Аль-Каиды», полагают аналитики.
«Если исчезнет ИГИЛ, у американцев исчезнет и юридическое основание, чтобы находиться в Сирии. Поэтому все заявления Пентагона и американской администрации нацелены на то, чтобы сохранить американское военное присутствие и через это военное присутствие влиять на политическое решение сирийского кризиса. Других рычагов влияния у них не осталось», — отметил в разговоре с RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.
Впрочем, и сам генеральный инспектор Пентагона признаёт, что США опасаются не только усиления ИГИЛ в случае вывода своих войск из Сирии.
«Частично выведя войска, объединённая оперативно-тактическая группа констатировала, что «вывод или сокращение» американского контингента может вынудить сирийские силы, поддерживаемые США, рассматривать «альтернативные варианты партнёрства и ресурсообеспечения» или привести к «коллапсу зарождающихся структур демократического правления в регионе», также пользующихся поддержкой США, — отмечается в докладе генерального инспектора Пентагона. — По заявлению ООТГ, такие исходы могут «пагубно сказаться» на миссиях США в Ираке и Сирии, особенно если альтернативный партнёр «не разделяет наших взглядов» на будущее обоих государств».
О стремлении вывести американские войска из Сирии ещё в декабре прошлого года заявил президент Дональд Трамп. Однако Соединённые Штаты до сих пор не покинули эту страну. В феврале Белый дом сообщал о намерении оставить в Сирии 200 «миротворцев». Доклад генерального инспектора Пентагона сообщает о частичном сокращении военного контингента, но не приводит конкретных цифр, отмечая, что они засекречены. Говорится лишь, что на вывод американцев из Сирии было потрачено $14,3 млн.
- Президент США Дональд Трамп на военной базе в Ираке в декабре 2019 года
- Reuters
- © Jonathan Ernst
Как пишет американский портал военных новостей Military.com, в декабре 2018-го численность американских военных в Сирии оценивалась в 2000 человек. Сейчас, по словам журналистов, в этой ближневосточной стране остаётся около 1000 американских солдат и офицеров.
Сеанс саморазоблачения
Согласно докладу офиса генерального инспектора Минобороны США, в настоящее время ИГИЛ располагает от 14 000 до 18 000 бойцами в Ираке и Сирии, включая до 3000 иностранцев. Несмотря на потерю территорий, ячейки террористов ведут активные действия. Как правило, это убийство местных лидеров, нападения на населённые пункты, уничтожение посевов.
Ещё один фактор нестабильности — около 10 000 боевиков ИГИЛ, которые находятся в импровизированных тюрьмах на контролируемых курдами территориях в Сирии. Командование операции «Непоколебимая решимость» сообщило генеральному инспектору, что Сирийские демократические силы не в состоянии удерживать тысячи боевиков в местах заключения. Члены их семей находятся в лагерях беженцев и представляют собой среду, удобную для вербовки в ряды активных террористов. В частности, по информации генерального инспектора, террористы ведут вербовочную активность в лагере «Аль-Холь».
Также генеральный инспектор Пентагона отмечает, что поддерживаемые США силы с трудом могут проводить антитеррористические операции.
«Образованная в 2014 году центральным командованием ВС США объединённая оперативно-тактическая группа в рамках операции «Непоколебимая решимость» сообщила в Управление Генерального инспектора Минобороны, что ИГИЛ имеет возможность вести подрывную деятельность на территории Ирака и Сирии отчасти из-за того, что силы безопасности Ирака и поддерживаемые США Сирийские демократические силы по-прежнему не в состоянии выдерживать длительные операции против боевиков ИГИЛ», — отмечается в докладе.
Как следует из опубликованной в докладе карты, активность ИГИЛ в Сирии и Ираке в основном сосредоточена в районах американской антитеррористической операции. В Сирии это область Ракки и долина Евфрата, которые контролируют американские войска совместно с курдами из Сирийских демократических сил. В Ираке — обширные области на севере: от сирийской до иранской границы. В то же время в регионах Сирии, где антитеррористические действия велись официальным Дамаском при поддержке России, очагов террористической активности гораздо меньше.
По словам военного эксперта Ивана Коновалова, причина в том, что Россия и Сирийская арабская армия «бились с террористами не на жизнь, а насмерть», а США «пытаются взять их под своё крыло, чтобы использовать в своих целях».
Также эксперт напомнил, что совсем недавно президент США Дональд Трамп заявлял о разгроме ИГИЛ в Сирии.
«Американцы говорят, что ИГИЛ возрождается. Но где он возрождается? Они сами контролируют эти территории и заявляли, что всех победили. Получается, что США саморазоблачились благодаря этому докладу», — заявил RT Коновалов.
Курдский фактор
В докладе генерального инспектора Пентагона отмечается, что активность террористов подпитывается недовольством арабского населения Восточной Сирии. В частности тем, что при поддержке американцев рычаги управления захватили курды. Так, в провинции Дейр-эз-Зор курды насильно призывали арабских мужчин в свои формирования и захватили нефтяные месторождения, что вызвало протесты местного населения.
- Курдские ополченки в Сирии
- Reuters
- © Rodi Said
Террористы ИГИЛ эксплуатируют антикурдские настроения в своей пропаганде, подчёркивают в Минобороны США. Также экстремисты активно используют противоречия между традиционным образом жизни местных арабов и эгалитарными порядками, которые пытаются установить курды на подконтрольной им территории.
По словам экспертов, в тупик ситуацию загнали сами американцы, сделав курдов опорой своего военного присутствия. С одной стороны, США больше не на кого опереться, и потому американцы поддерживают режим оккупации курдами арабских территорий. С другой, Вашингтон не даёт курдам договориться с центральным правительством Сирии, что могло бы разрядить обстановку.
«Американцы ведут свою игру, которая является главным препятствием политического урегулирования в Сирии, — отмечает Вячеслав Матузов. — Вот когда американцы прекратят эту игру и выведут свои войска с территории Сирии, тогда очень легко и просто можно будет достигнуть политического урегулирования. Если их не будет в Сирии, то и ИГИЛ прекратит своё существование. Сирийская армия и её руководство в состоянии обеспечить порядок на всей территории страны, которую она контролирует».
По мнению Ивана Коновалова, договорённость курдских сил с официальным Дамаском может разрешить проблему.
«Это был бы лучший выход из ситуации, — считает эксперт. — Но для этого американцы должны уйти из Сирии».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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