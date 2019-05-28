Избирательная помощь: США планируют поддержать «гражданское общество» на северо-востоке Сирии

Госдеп планирует выделить $75 млн на поддержку местных органов власти и гражданского общества в Сирии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT. Вашингтон намерен нанять подрядчиков, которые помогут «достижению целей американской политики в Сирийской арабской республике». Эксперты, в свою очередь, считают, что с помощью подобного гранта Штаты намерены поддержать политические силы в Сирии, которые не подчиняются Дамаску, но готовы продемонстрировать лояльность Вашингтону.

Госдепартамент США намерен выделить $75 млн на поддержку местных органов власти и гражданского общества в Сирии. Так, в Вашингтоне планируют нанять подрядчиков, которые помогут «достижению целей американской политики в Сирийской арабской республике». Об этом говорится в описании гранта Бюро ближневосточных дел Госдепа, с которым ознакомился RT.

Так, в документе отмечается, что Дамаск «отказывается» предпринимать шаги в направлении политического перехода в соответствии с резолюцией ООН и полагается на военные формирования, поддерживаемые Россией и Ираном.

«Дамаск отказывается предпринимать значимые шаги по обеспечению политического переходного процесса, предусмотренного резолюцией 2254 Совбеза ООН, и в деле укрепления своей безопасности полагается на вооружённые формирования, поддерживаемые Россией и Ираном», — сообщается в описании гранта.

Напомним, что, согласно основному принципу резолюции СБ ООН, принятой в 2015 году, будущее Сирии должен определить сирийский народ. В документе также говорится, что политический процесс осуществят сами сирийцы при содействии ООН.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, назвав при этом позицию Москвы ошибочной.

Между тем, российская сторона не раз подчёркивала, что не оказывает поддержку никакой политической фигуре в арабской республике и не нарушает положения резолюции ООН.

«Что касается вопроса о Башаре Асаде, мы неоднократно заявляли, что не поддерживаем никакую политическую фигуру в Сирии. Мы уважаем резолюцию СБ ООН и Женевское коммюнике от июня 2012 года, где однозначно говорится, что процесс урегулирования в Сирии должны вести и направлять граждане Сирии», — говорил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Как утверждается в описании гранта Госдепа, «режим Асада» мешает организациям гражданского общества функционировать независимо от государства, а их активность проявляется только в рамках гуманитарных организаций, которые «сознательно не могут привлечь режим к ответственности».

«Сирийский режим продолжает вытеснять гражданское общество из публичной сферы, где оно могло бы функционировать независимо от государства, партии «Баас» и вооружённых формирований, поддерживаемых зарубежными странами. Та версия «гражданского общества», которая санкционирована государством, проявляется главным образом в лице Сирийского фонда по вопросам развития и различных гуманитарных организаций, которые не достигают значимых результатов в плане привлечения режима к ответственности», — говорится в документе.

С помощью подобного гранта Штаты намерены поддержать политические силы в Сирии, которые не подчиняются Дамаску, но готовы продемонстрировать лояльность Вашингтону. Такое мнение в беседе с RT выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«США выделяют средства в различных частях земного шара для поддержки политических проектов, связанных с интересами Госдепа. И так как в Сирии сохраняются очаги регионального управления, больше ориентирующиеся на Вашингтон, чем на Дамаск, то они и будут получать данные средства», — рассказал Солонников.

Его мнение разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, цель США в арабской республике — поддержать противников действующей власти и добиться раздела республики.

«США отложили на неопределённое время свой уход из Сирии, решили оставить не то миротворческий контингент, не то наблюдателей. Вся старая политика по поддержке оппозиции Асаду остаётся в силе», — добавил он.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс завила, что США намерены сохранить «миротворческий» контингент численностью в 200 человек после вывода основных сил из арабской республики.

План раздела Сирии

Как отмечается в документе, в рамках гранта планируется осуществить работу в основном в районах, неподконтрольных сирийским властям. Так, Госдепартамент предлагает сконцентрировать внимание на северо-востоке страны. В тексте гранта отмечается, что «содействие местным партнёрам из Сирии, преследующих там общие с США цели, будет и впредь одним из важнейших компонентов американской стратегии».

«С 2011 года на неподконтрольных режиму территориях Сирии, а также за рубежом образовались многочисленные структуры местного самоуправления и сотни организаций гражданского общества. Местное самоуправление и гражданское общество Сирии продолжают естественный рост, но при этом сохраняется и необходимость в помощи международных спонсоров для реализации широкого спектра программ, значительно меняющих ситуацию», — считают в дипломатическом ведомстве США.

Описывая тяжёлую гуманитарную ситуацию в САР после военных действий, сотрудники Госдепартамента США подчёркивают, что провинции Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор были зачищены от террористов «Исламского государства»* Сирийскими демократическими силами. Этот альянс оппозиции официально поддерживает Белый дом.

«С момента освобождения из-под контроля ИГИЛ провинций Алеппо, Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор Сирийскими демократическими силами гражданское население страны испытывает трудности с возвращением домой и к нормальной жизни», — утверждают в США.

Освобождение Алеппо

Reuters

© Omar Sanadiki

Однако стоит отметить, что в освобождении Алеппо основную роль сыграли правительственные войска Сирии при поддержке российских Вооружённых сил. А в штурме Ракки принимала участия западная коалиция во главе с Соединёнными Штатами. Как позже выяснила международная правозащитная организация Amnesty International, войска США и их союзников использовали во время бомбардировки города фосфор, уничтожали объекты жизненно важной инфраструктуры и мародёрствовали. В итоге правозащитники обвинили коалицию в совершении военных преступлений.

Что же касается активности Соединённых Штатов в северо-восточной части САР, то она связана с их желанием создать там квазигосударство, как заявил ранее Сергей Лавров.

«Их цель — теперь это становится всё более очевидным — Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство. Они в него уже активно вкладывают средства, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части САР», — сказал он.

Как пояснил политолог Владимир Васильев, администрация США намерено подпитывает сепаратистские силы, чтобы способствовать расколу Сирии.

«Американцы нацелены расчленить Сирию и помешать сохранению её территориальной целостности», — отметил он.

«Помощь» без спроса

В Госдепартаменте США предполагают, что подрядчики в Сирии восстановят инфраструктуру в освобождённых от ИГ районах, повысят потенциал местного самоуправления и будут работать со СМИ. Также планируется предоставлять финансовую поддержку лицам, способствующим политическому переходу.

«Предоставить специально отобранным лицам из числа содействующих политическому переходному процессу финансовую и техническую помощь, в том числе в виде стипендий и возмещения текущих расходов», — обозначается одна из задач.

Ранее американское внешнеполитическое ведомство планировало нанять некоммерческие организации, чтобы провести расследование преступлений в Сирии, включая геноцид. На это Вашингтон был готов потратить $4,5 млн. При этом было решено отстранить официальный Дамаск от процесса.

«Помощь» по восстановлению страны после боевых действий США оказывают, по всей видимости, без согласия сирийских властей. В марте в МИД республики заявили, что страна не нуждается в помощи Запада в реконструкции. Однако Дамаск требует выплатить денежную компенсацию за причинённый коалицией ущерб.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.