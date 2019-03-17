Сирия потребовала от Запада компенсацию за последствия вооружённого вмешательства

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В МИД Сирии заявили, что стране не нужна помощь от государств Запада в послевоенной реконструкции, однако Дамаск требует выплатить компенсацию за нанесённый урон в результате вооружённого вмешательства коалиции во главе с США.
Сирия потребовала от Запада компенсацию за последствия вооружённого вмешательства
  • © Mohamad ABAZEED
  • AFP

Об этом сообщает SANA со ссылкой на ведомство.

Как указали в министерстве, преступления западной коалиции в Сирии, результатами которых стали гибель мирных граждан и масштабные разрушения, являются пятном позора на странах Запада.

В МИД подчёркивают, что Сирии не нужна помощь от этих государств, но при этом у Дамаска есть право требовать компенсацию за «причинённые разрушения и гнусные преступления» коалиции во главе с США. 

Ранее было опубликовано совместное заявление США, Великобритании, Франции и Германии по случаю восьмой годовщины начала конфликта в САР, в котором говорится, что ведущие страны Запада не станут оказывать помощь в восстановлении Сирии, пока в республике не начнётся «подлинный политический процесс». 

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