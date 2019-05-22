В Госдепе рассказали о разнице позиций России и США по Сирии

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Россия и Соединённые Штаты расходятся во мнениях по Сирии фактически лишь по двум вопросам — о действиях Ирана и о поддержке действующего сирийского правительства. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей.
В Госдепе рассказали о разнице позиций России и США по Сирии
  • AFP

«Поддержка Россией режима (Башара. — RT) Асада — это ошибка. Мне кажется, есть другие способы, и мы говорили об этом в Сочи, позволяющие России обеспечить то, что мы считаем её минимальными интересами, — сохранить долгосрочное военное присутствие, а также иметь стабильную Сирию, которая не является прибежищем для террористов», — цитирует его ТАСС.

14 мая в Сочи президент России Владимир Путин провёл переговоры с американским госсекретарём Майком Помпео.

Стороны обсудили международные вопросы, в частности конфликт в Сирии и отношения с Ираном.

Подробнее о встрече — в материале RT.

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