«Сбор сомнительной фактуры»: США проведут «расследование» преступлений в Сирии и Ираке

США готовы выделить $4,5 млн на «расследование» преступлений в Сирии и Ираке. Согласно данным гранта Госдепа, с которым ознакомился RT, Штаты намерены собрать доказательства, организовать судебные процессы, чтобы «дать жертвам возможность быть услышанными и восстановить демократические институты». При этом обвинения в совершении тяжких преступлений в САР неоднократно звучали и в адрес самого Вашингтона. Как считают эксперты, «расследование» Штатов будет выборочным, а полученную информацию Белый дом сможет использовать, чтобы закрепить своё присутствие на Ближнем Востоке.

Госдепартамент США собирается выделить $4,5 млн некоммерческим организациям (НКО) с юридическим уклоном, которые проведут расследование противоправных действий в Сирии и Ираке, включая преступления против человечности и геноцид.

Как говорится в документе, с которым ознакомился RT, ответственность за подавляющее число смертей и разрушений в Сирийской Арабской Республике якобы несёт «режим Башара Асада». При этом доказательств таких расчётов не приводится.

«С начала конфликта в Сирии были убиты более 500 тыс. человек. Несмотря на то что ответственность за подавляющее большинство смертей и разрушений несёт режим Асада, многие другие участники конфликта совершали убийства, пытки, сексуальное и гендерное насилие и прочие правонарушения», — отмечают в Госдепе.

При этом в документе подчёркивается, что США также решили отстранить официальный Дамаск от расследований. Так, в описании гранта говорится, что деятельность активистов по контракту с правительством США не должна быть связана с «системами правосудия режима Асада», а также террористическими организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»** и другими группировками.

Финансирование получат программы, которые предполагают сбор доказательств, следственные действия и судебное преследование, сообщается в документе.

«Государственный департамент США рассмотрит возможность финансирования программ, включающих в себя подготовку местных специалистов в области расследований и судебного права; сбор и хранение доказательств, а также обеспечение их сохранности; предоставление информации местным властям, обладающим юрисдикцией в отношении преступлений и возможностью осуществлять иную деятельность, напрямую способствующую проведению расследований и привлечению к суду ответственных за бесчинства в Ираке и Сирии», — поясняется в гранте.

Как считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, американские власти ищут повод, чтобы закрепить своё присутствие в Сирии.

«Под эгидой США будут расследоваться сугубо подставные, сгенерированные происшествия — как, например, история о химатаках, чтобы потом Белый дом мог обосновать свой неуход из республики», — пояснил Блохин в разговоре с RT.

Напомним, в декабре 2018 года в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты приступили к выводу войск с территории Сирии. При этом американские военные находятся там без законных оснований — разрешения официальных властей САР или же мандата Совета Безопасности ООН.

Блохин считает, что «расследования» на американские деньги будут проводить в том числе и журналисты, чьи статьи и репортажи усилят информационное противостояние в регионе.

В апреле 2018 года несколько СМИ сообщили, что армия Сирии якобы осуществила химическую атаку в городе Дума, которая привела к жертвам среди мирного населения. Одним из источников была неправительственная организация «Белые каски», которую неоднократно обвиняли в инсценировке подобных происшествий. Не дожидаясь официального подтверждения, коалиция нанесла авиаудар по военным и гражданским объектам САР.

Позже появились свидетельства, подтверждающие постановочный характер инцидента с химатакой. О сфабрикованных сценах, в частности, рассказывал продюсер британской телекомпании BBC Риам Далати.

«После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — писал он.

«За $4,5 млн США предлагают создать фактуру сомнительного качества, которую потом можно будет использовать в СМИ. Обвиняться при этом будут те, кого хотят обвинить в Вашингтоне», — предположил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Американские НКО не раз искажали факты о ситуации в Сирии и Ираке. Например, в Комитете по трансатлантической безопасности американского Атлантического совета обвинили Россию в обстреле гражданских объектов в ходе операции в САР. При этом никаких документальных подтверждений представлено не было.

В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что авиаудары наносились по террористам, а не по мирному населению, и демонстрировали кадры поражённых целей.

«Примириться с историей»

Согласно документу Госдепа, Соединённые Штаты пытаются способствовать верховенству закона и не допускать безнаказанности. Собранные в результате американского «расследования» доказательства «дадут жертвам возможность быть услышанными и восстановят их достоинство». Кроме того, судебные процессы помогут укрепить «демократические институты», считают в Вашингтоне.

«Судебные разбирательства способны помочь переходному обществу примириться со своей историей и восстановить крепкие демократические институты», — говорится в тексте гранта.

Примечательно, что сами Штаты неоднократно обвинялись в нарушении международного права на территории САР. Так, в феврале МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США совершила преступление против человечности, нанеся авиаудары по поселению Аль-Багуз. В результате бомбардировки погибли 16 мирных жителей, ещё 70 человек получили ранения.

«Атаки международной коалиции в отношении невинных мирных жителей и использование запрещённого оружия против сирийского народа стало обычным и регулярным поведением в нарушение норм международного права и прав человека. Это преступление является одним из череды военных преступлений против человечества», — говорится в письме военного ведомства Сирии Генсеку ООН и главе Совета Безопасности ООН.

24 апреля Дамаск потребовал прекратить незаконное присутствие иностранных войск США, Франции, Великобритании, Турции и распустить военный альянс. По словам замглавы Минобороны Сирии Махмуда Шавы, это гарантирует прекращение совершаемых коалицией военных преступлений.

В арабской республике также отказались от помощи Запада в реконструкции страны после боевых действий, однако потребовали выплатить компенсацию за нанесённый ущерб.

Reuters

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«Гаранты безопасности»

Согласно представленным в документе данным, раскрывать преступления Соединённые Штаты планируют и в Ираке.

«Бесчинства включали в себя изнасилования, пытки, массовые убийства, насильственное переселение, уничтожение религиозных и исторических объектов, а также разграбление памятников древности с целью финансирования террористов», — говорится в документе о преступлениях на иракской территории.

По мнению политолога Владимира Брутера, принцип работы активистов будет таким же, как и в Сирии — выборочные расследования в интересах Вашингтона. Он также отметил, что в Ираке США рассчитывают помешать сближению страны с Ираном.

«Противодействие Ирану — цель активности американцев в Ираке. Проплаченные Штатами группы должны будут бороться с политическим шиизмом, противостоять сотрудничеству правительств. Эти задачи и будут реализованы с помощью подобных грантов», — считает он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить военное присутствие США в Ираке, чтобы «присматривать» за Ираном. В Багдаде этим решением остались недовольны и высказали нежелание расширять иностранное военное присутствие.

«Администрация Трампа нацелена на удушение Ирана, эта стратегия была бы неполной без присутствия в Ираке. Поэтому тут США также будут создавать «преступления», «расследовать» их, а потом показывать мировому сообществу, что они якобы сохраняют демократию, защищают иракский народ, являются гарантами безопасности», — подчеркнул, в свою очередь, Константин Блохин.

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Напомним, что в 2003 году США вторглись в Ирак под предлогом борьбы с «Аль-Каидой». В Белом доме объявили, что террористов лично поддерживал иракский глава Саддам Хусейн. Затем в Вашингтоне заявили, что Багдад якобы обладает ядерным и химическим оружием в нарушение резолюции СБ ООН. Эти аргументы позволили Штатам заручиться поддержкой части международного сообщества и в короткие сроки свергнуть правительство Хусейна.

Однако, как выяснилось позже, ни «Аль-Каиды», ни оружия массового поражения в Ираке не было. В то же время, по данным ряда исследований, в стране участились теракты. Кроме того, появились доказательства многочисленных преступлений со стороны военнослужащих США.

На портале WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, касающихся действий армии США на Ближнем Востоке. В них содержались сведения о преступлениях американских военных в Ираке, в том числе свидетельства пыток, видеозапись расстрела мирных граждан с вертолёта Apache в Багдаде в 2007 году, а также данные о большом количестве жертв среди мирного населения в результате действий американских военных.

В 2016 году силы коалиции под руководством США начали операцию по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГ. По данным правозащитных организаций и мониторинговых групп, от их действий могли погибнуть от 9 до 11 тыс. мирных жителей. При этом американское военное командование признало вину в гибели только 352 гражданских лиц.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.