Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США

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Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США. Об этом, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил замглавы Минобороны Сирии Махмуд Шава.
Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США
  • Reuters

«Мы требуем прекратить незаконное присутствие на нашей земле иностранных войск Соединённых Штатов, Франции, Великобритании, Турции и распустить так называемый международный альянс (коалицию. — RT)», — цитирует РИА Новости военного.

По его словам, это гарантирует прекращение «совершаемых им военных преступлений против человечества».

Ранее в Сирии заявили, что не нуждаются в помощи Запада в послевоенной реконструкции, однако требуют выплатить компенсацию за нанесённый урон в результате вооружённого вмешательства коалиции. 

В середине февраля МИД САР призвал страны международной коалиции выйти из неё. 

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