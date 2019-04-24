Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США

Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США. Об этом, выступая на Московской конференции по международной безопасности, заявил замглавы Минобороны Сирии Махмуд Шава.

«Мы требуем прекратить незаконное присутствие на нашей земле иностранных войск Соединённых Штатов, Франции, Великобритании, Турции и распустить так называемый международный альянс (коалицию. — RT)», — цитирует РИА Новости военного.

По его словам, это гарантирует прекращение «совершаемых им военных преступлений против человечества».

Ранее в Сирии заявили, что не нуждаются в помощи Запада в послевоенной реконструкции, однако требуют выплатить компенсацию за нанесённый урон в результате вооружённого вмешательства коалиции.

В середине февраля МИД САР призвал страны международной коалиции выйти из неё.