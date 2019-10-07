Эрдоган заявил о начале вывода военных США с северо-востока Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны, где турецкие военные намерены провести операцию по созданию зоны безопасности.
Эрдоган заявил о начале вывода военных США с северо-востока Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, США приступили к отводу войск после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, которые состоялись вечером 6 октября.

«Начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент», — сказал Эрдоган.

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

Позднее в Белом доме заявили, что американские Вооружённые силы не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии.

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