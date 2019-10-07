Эрдоган заявил о начале вывода военных США с северо-востока Сирии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Эрдогана, США приступили к отводу войск после его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, которые состоялись вечером 6 октября.
«Начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент», — сказал Эрдоган.
5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.
Позднее в Белом доме заявили, что американские Вооружённые силы не будут поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии.