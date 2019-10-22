Лавров подтвердил завершение военной операции Турции в Сирии
Об этом он сказал по итогам переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Она (операция. — RT) прекращается, всё будет зависеть от того, насколько будут выполняться договорённости, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений», — заявил министр.
В совместном меморандуме России и Турции по результатам переговоров лидеров двух стран говорится о решении с 23 октября ввести в зону за пределами турецкой операции в Сирии российскую военную полицию и сирийских военных.