«Нежелательное сближение»: в Польше рассказали о «рисках» налаживания отношений России и Франции

Польские аналитики обеспокоены стремлением властей Франции наладить отношения с Россией. В бюллетене правительственного Института международных отношений (PISM), с текстом которого ознакомился RT, говорится, что сближение двух стран может подорвать единство членов ЕС и НАТО по вопросам отношений с Москвой. Аналитики считают, что французский лидер Эммануэль Макрон выступает за сотрудничество с Россией, в частности для противостояния растущему влиянию Китая в Европе. Однако опрошенные RT эксперты полагают, что Макрон прагматично осознаёт роль России в решении глобальных проблем. По мнению аналитиков, Франция в этой позиции не одинока и ряд других стран также рассчитывают на восстановление тесного сотрудничества с Москвой.

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики рассказали о «рисках», которые кроются в сближении России и Франции. В частности, аналитики полагают, что приверженность Эммануэля Макрона курсу на одностороннее налаживание диалога с Москвой может подорвать единство внутри ЕС и НАТО по ряду вопросов.

«Если Макрон продолжит в одностороннем порядке реализовывать курс на нормализацию отношений с Россией, не консультируясь с партнёрами по ЕС, это может привести к возникновению между государствами-членами новых, более острых разногласий касательно политики в отношении России. В результате единство ЕС в вопросе действующих санкций может быть подорвано», — отмечается в бюллетене PISM, с текстом которого ознакомился RT.

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Эксперты аналитического центра полагают, что Макрон выступает за укрепление сотрудничества с Россией прежде всего для того, чтобы противодействовать растущему влиянию Китая в Европе. Таким образом, стратегия французского главы может заключаться в том, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина через улучшение отношений между ЕС и Россией.

Кроме того, в документе отмечается, что Париж заинтересован в получении такого союзника, как Москва, чтобы выйти победителем в решении ряда кризисов за пределами Европы, включая сирийский конфликт. Также благодаря сотрудничеству с Россией Макрон рассчитывает получить экономические выгоды, нарастить объём двусторонней торговли и поднять свой рейтинг в Пятой республике, отмечают польские исследователи.

Как подчеркнул в беседе с RT заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель, Макрон действительно осознаёт роль России в решении глобальных проблем.

«Вообще политическая французская традиция со времён де Голля, если не говорить о более ранних временах, всегда уделяла отношениям тогда с Советским Союзом, а сейчас с Россией, большое внимание. Кроме того, Макрон претендует на лидерство в ЕС, на то, что он будет формулировать повестку дня и выдвигать наиболее важные инициативы. В этом плане он рассматривает и отношения с Россией», — отметил эксперт.

Напомним, что в конце августа 2019-го Макрон заявил, что эпоха гегемонии Запада подходит к концу, и призвал к коренному пересмотру отношений с Россией. Также он выступил за создание новой архитектуры европейской безопасности вместе с Россией — на этот аспект указывают и авторы бюллетеня из PISM.

«Рискованное сотрудничество»

В то же время польские аналитики утверждают, что сотрудничество с Россией несёт определённые риски для французского лидера: «Стратегия более тесного сотрудничества с Россией рискованна. Во-первых, Путин может использовать Макрона в своих целях: например, в российской пропаганде президент Франции может быть представлен как мировой лидер, который поддерживает агрессивную политику России».

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В результате, как отмечается в документе, такая политика Франции может поставить под угрозу её отношения с Украиной и странами Восточного фланга НАТО, такими как Польша, Румыния и страны Балтии.

Эксперты PISM полагают, что Макрону известно об исходящих от России «угрозах», о чём свидетельствует подготовка его администрацией закона по борьбе с дезинформацией, направленного против франкоязычных RT и Sputnik.

Однако заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT отметил, что все эти риски надуманы.

«Аналитики констатируют факты, описывают реальность, в том плане, что Франция действительно рассчитывает на более конструктивное сотрудничество с Россией. Но Франция в этой позиции не одинока, есть страны, которые рассчитывают на ещё более тесное сотрудничество. Это, в частности, Италия. Та же Германия, которая занимает формально взвешенную позицию, является активным сторонником строительства «Северного потока — 2» и всё делает для того, чтобы этот проект был завершён. Так что нельзя сказать, что и Германия выступает против российско-европейского сотрудничества. Так что как раз Польша в данной ситуации оказывается одинокой или может рассчитывать только на поддержку таких маргинальных, имеющих крайнюю точку зрения стран, как Латвия, Литва и Эстония», — считает Шатров.

Стоит отметить, что в Европе некоторые страны регулярно говорят о необходимости налаживания контактов с Россией и снятия санкций. Так, например, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что всегда выступала и будет выступать за добрые отношения с Россией. Власти Италии неоднократно призывали пересмотреть санкционную политику против России, а премьер-министр страны Джузеппе Конте отмечал высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Италией.

«Нежелательное сближение»

В бюллетене PISM подчёркивается, что для Польши сближение Франции и России нежелательно. В частности, из-за идеи Макрона привлечь Россию к созданию новой европейской архитектуры безопасности.

Так, французский лидер отмечал, что европейскому континенту никогда не добиться стабильности и безопасности, не умиротворив и не прояснив отношений с Россией. При этом польские аналитики считают, что это только усилит разногласия между странами.

«Если Париж будет вести в отношении России подобную политику, это усугубит его разногласия с Польшей и помешает выйти из тупика, в который зашли отношения двух стран», — отмечают аналитики.

Польское экспертное сообщество уже не в первый раз критикует намерения других стран взаимодействовать с Москвой. В частности, аналитики заявили, что сотрудничество Словакии с Россией по проекту газопровода «Северный поток — 2» усугубляет раскол между странами «вышеградской группы».

Президент Польши Анджей Дуда

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Официальная Варшава также не настроена на построение дружественных отношений с Москвой и регулярно высказывается об «угрозах» со стороны России. Как заявлял президент республики Анджей Дуда, Москва якобы нарушает сложившийся миропорядок и систему безопасности и является главным вызовом для НАТО.

Однако, как подчеркнул Игорь Шатров, Россия не только всегда выступает надёжным партнёром в экономическом плане, но и в политической плоскости она никогда не требовала от своих партнёров потакания интересам Москвы.

«Внешняя политика России и экономические связи не идеологизированы, в отличие от той же позиции Польши, которая, находясь в зависимости и от российского транзита, и от других вопросов, связанных с Россией, регулярно рубит сук, на котором сидит, потому что рассчитывает на то, что Соединённые Штаты не дадут упасть Польше за её поддержку... И будет ли Макрон поддерживать некоторые действия России на внешнеполитической арене или не будет, это не скажется на экономических связях России и Евросоюза, а они, как мы видим, в последние годы начали восстанавливаться и имеют тенденцию выхода из кризиса в отношениях, который случился в 2014 году», — заключил эксперт.