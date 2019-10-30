«Здравый смысл восторжествовал»: Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

Копенгаген разрешил прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Оператор магистрали заявил, что работы на датском участке начнутся в ближайшее время. Эксперты отметили, что теперь газопровод можно сдать по графику. Тем временем в Киеве подчеркнули, что ожидали от Дании такого решения, и указали на важность скорейшей реформы украинского рынка газа.

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

«Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Документ выдается в соответствии с обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. Согласно им, Копенгаген должен обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут.

Оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG, выразил удовлетворение решением датской стороны и пообещал продолжить сотрудничество с Копенгагеном.

«Мы рады, что получили согласие Дании на строительство магистрального морского газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе Балтийского моря к юго-востоку от острова Борнхольм. Мы продолжим конструктивное сотрудничество с датскими властями для успешного завершения строительства газопровода», — сказала Самира Кифер Андерссон, менеджер по разрешениям в Дании компании Nord Stream 2 AG.

Как сообщили в компании, подготовительные работы, среди которых установка защитных бетонных подушек и устройство каменной наброски в местах пересечения с существующими объектами инфраструктуры, а также непосредственно укладка труб, начнутся в ближайшие недели.

«Для строительства датской секции будут использованы трубы с логистического терминала в Мукране на немецком острове Рюген», — уточнили в компании.

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, направленные от побережья России в Балтийском море до Германии. Как сообщил оператор газопровода вскоре после обнародования решения Дании, к настоящему времени уложено около 2100 км газовой магистрали.

Отмечается, что укладка труб завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Работа на двух береговых участках близятся к завершению, указывают в Nord Stream 2 AG.

Комментируя решение Дании, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что уверенность в положительном решении Копенгагена была и раньше.

«Я рад, что здравый смысл восторжествовал. Как и говорил Миллер, что всё по графику, и нет никаких сомнений, что по графику будет сдан «Северный поток — 2», в срок и будет налажена его работа в полном объёме», — сказал депутат в беседе с RT.

В свою очередь, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник также указал, что Копенгаген «тянул до последнего», но окончательный исход оказался благополучным.

Он обратил внимание на то, что теперь есть все возможности сдать проект до конца 2019 года, как и планировалось.

«Осталось ещё порядка пяти недель для укладки трубы в датских водах. Трубоукладчик как раз уже реализовал всю морскую часть за исключением этого датского участка», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что эти события способны изменить переговорный формат с Украиной, выступающей против «Северного потока — 2» из-за опасений остаться без доходов от транзита российского газа.

«Наладочные работы могут занять некоторое время и первый газ пойдёт не с 1 января, а несколько попозже. Но возможная задержка измеряется максимум неделями. Кончено, по сути это завершает стратегию «Газпрома» по обходу украинского транзита и ГТС. Но пока речи о полном отказе от украинского транзита не идёт», — сказал эксперт.

В «Нафтогазе» признали, что ожидали положительного решения по «Северному потоку — 2» от Дании. Как заявил глава украинской компании Андрей Коболев, теперь Киеву еще важнее завершить реформу рынка газа и внедрить нормы ЕС.

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — написал он в Facebook.

В свою очередь, представители кабмина Германии выразили мнение, что проект «Северный поток — 2» имеет политическую составляющую, и вопрос будущего транзита газа через Украину требует проработки.

«Мы всегда говорили о наличии политической составляющей в «Северном потоке — 2», многократно говорили о том, что транзит газа через Украину должен иметь будущее», — приводит РИА Новости высказывание официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, ФРГ «по прежнему поддерживает работу Еврокомиссии в трехсторонних переговорах с Россией и Украиной для продолжения газового транзита».

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Северный поток — 2» это исключительно коммерческий проект и политической подоплеки в нём нет.

В самой Еврокомиссии решение Дании комментировать отказались. Вместе с тем в объединении указали, что газовая директива ЕС будет распространяться на «Северный поток — 2».

«Мы не комментируем решение властей Дании. Что касается доработанной Газовой директивы, то она вступила в силу с лета нынешнего года», — сообщила ТАСС представитель заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по энергетическому союзу Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен.

Вместе с тем в австрийской нефтегазовой компании OMV заявили, что «очень рады» решению датских властей.

Напомним, что поправки к Газовой директиве Евросоюза приняли в апреле. Этот регламент распространяет на морские газопроводы требования, которые действуют в отношении наземных магистралей. В частности, речь идёт об анбандлинге и доступе других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационных тарифах и прозрачности.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин указал, что положительное решение Дании было ожидаемым, но сроки получения ответа из Копенгагена были под вопросом.