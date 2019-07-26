«Вредят не только «Северному потоку — 2»: Nord Stream 2 AG оспорит поправки к Газовой директиве ЕС в суде
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Компания-оператор строительства российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой отменить поправки к Газовой директиве Евросоюза. Об этом говорится на сайте организации.
«Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только «Северному потоку — 2». Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью», — приводит компания слова исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Напомним, поправки к Газовой директиве Евросоюза были приняты в апреле. Они распространяют на морские газопроводы те требования, которые действуют в отношении наземных. Среди таких мер анбандлинг (компаниям запрещено одновременно добывать газ и владеть газопроводом), доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.
При этом Германии удалось добиться смягчения этих поправок — для газопроводов могут быть сделаны исключения из этих требований. Соответствующее решение может принимать та страна, в которой газопровод попадает на территории Евросоюза. В случае с «Северным потоком — 2» этой страной как раз и будет Германия.
В Nord Stream 2 AG уверены, что поправки к Газовой директиве были приняты именно против газопровода «Северный поток — 2», чтобы «создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта условия».
В компании также напомнили, что могут продолжить отстаивать свои права в рамках арбитража против Евросоюза. Так, 12 апреля Nord Stream 2 AG инициировала трёхмесячный консультационный период перед началом самого процесса, в течении которого стороны должны стремиться к урегулированию. Речь идёт о гарантиях защиты инвестиций, предусмотренных Договором к Энергетической Хартии (ДЭХ).
«25 июня состоялась встреча между Европейской комиссией и компанией Nord Stream 2 с целью внесудебного урегулирования в соответствии с правилами ДЭХ. До сегодняшнего дня мирного урегулирования достигнуто не было, хотя трёхмесячный период консультаций уже истёк», — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.
«Это санкции, просто европейцы боятся их так называть»
Независимо от того, как обернётся это обращение в суд, маловероятно, что это повлияет на реализацию «Северного потока — 2», считает юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.
«Дело в том, что судебные процедуры в Европе гораздо более длительные, чем в России. Судебное разбирательство может тянуться годами, а проект нужно завершать в этом, максимум в следующем году», — сказал он RT.
Приняв эти поправки, Евросоюз намеревался расширить контроль над поставками газа, а соображения энергетической безопасности, предусмотренные Газовой директивой, послужили оправданием для этого, убеждён юрист.
«Условия, принятые этой поправкой, ссылаются на директиву ЕС в качестве красивых слов. А по сути это попытка регулировать бизнес-процессы, которые связаны с поставкой газа в Европу», — добавил Ванин.
При этом фактически эти поправки затрагивают лишь «Северный поток — 2», подчеркнул в разговоре с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Распространение на морские газопроводы фактически касается только одного проекта. Де-факто это санкции, просто европейцы боятся их так называть и выдают это за изменение своего законодательства. Никакой конкуренции в море возникнуть не может», — сказал он RT.
Юшков напомнил, что Газовая директива должна была бороться с монополиями и развивать конкуренцию, однако они не смогут выполнять эту задачу.
«Это ограничение вводится после того, как было принято инвестиционное решение и вложены средства в строительство «Северного потока — 2», — получается, что инвесторы приходят, вкладывают свои деньги, потом ЕС делает что-то, что меняет экономику проекта, — подчеркнул эксперт. — Выходит подрыв инвестиционного климата. Здесь вполне обоснованы претензии к данным поправкам».
При этом Юшков допустил, что иск подан для того, чтобы Евросоюз занял более конструктивную позицию в переговорах по «Северному потоку —2»
С точки зрения России, распространение Газовой директивы на «Северный поток — 2» нарушение принципа защиты инвестора. Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Недоумение вызывают настойчивые попытки определённых сил «вставлять палки в колеса», мешать реализации проекта. Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к «Газовой директиве» «Третьего энергопакета» Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны», — сказал он.
Тем не менее строительство газопровода идёт согласно графику, отметил Лавров. Он сообщил, что было уложено около 60% всех труб, а капитальные затраты на реализацию проекта профинансированы более чем на 80%.
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