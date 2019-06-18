Еврокомиссия надеется на имплементацию членами ЕС Газовой директивы

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Глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори выразил надежду, что поправки к Газовой директиве будут внедрены странами Евросоюза в национальные законодательства в ближайшие месяцы.
Еврокомиссия надеется на имплементацию членами ЕС Газовой директивы
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Текст директивы вступил в силу. И важно обеспечить быструю имплементацию. Все сигналы, вся информация, которые мы получаем, идут в правильном направлении», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая Газовая директива Евросоюза не повлияет на реализацию проекта «Северный поток — 2».

При этом, по её мнению, ключевое значение в реализации проекта имеет участие Украины в качестве транзитёра газа.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News назвал поправки против проекта абсурдными.

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