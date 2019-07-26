В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте компании.
Как указывается в обращении, в Nord Stream 2 AG считают, что поправки к Газовой директиве ЕС должны быть аннулированы из-за дискриминации.
«Мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только «Северному потоку — 2». Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью», — приводится на сайте заявление исполнительного директора оператора Маттиаса Варнига.
Ранее в Nord Stream 2 оценили одобрение поправок к Газовой директиве ЕС.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
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