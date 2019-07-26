В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как указывается в обращении, в Nord Stream 2 AG считают, что поправки к Газовой директиве ЕС должны быть аннулированы из-за дискриминации.

«Мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только «Северному потоку — 2». Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью», — приводится на сайте заявление исполнительного директора оператора Маттиаса Варнига.

Ранее в Nord Stream 2 оценили одобрение поправок к Газовой директиве ЕС.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.