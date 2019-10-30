В ФРГ прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина должна сохранить роль транзитёра газа после постройки «Северного потока — 2», заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании одобрить прокладку газопровода.

«Мы всегда говорили о том, что в контексте «Северного потока» есть политическая сторона. Транзит газа через Украину должен иметь будущее», — цитирует Зайберта ТАСС.

По его словам, Берлин поддерживает трёхсторонние переговоры Еврокомиссии, России и Украины по транзиту.

Ранее Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку СП-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

К настоящему времени уложено более 2100 км газопровода, в ближайшее время начнутся подготовительные работы и укладка труб у Дании.