Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании», — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики России Александр Новак отмечал, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода сохраняются.

В начале октября СМИ, ссылаясь на ряд источников, писали, что Дания не имеет политических вопросов к прокладке газопровода.

Эксперт Рустам Танкаев прокомментировал НСН позицию датской стороны.