Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании», — говорится в сообщении.
Ранее министр энергетики России Александр Новак отмечал, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода сохраняются.
В начале октября СМИ, ссылаясь на ряд источников, писали, что Дания не имеет политических вопросов к прокладке газопровода.
Эксперт Рустам Танкаев прокомментировал НСН позицию датской стороны.