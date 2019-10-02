Эксперт оценил позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил позицию Дании по «Северному потоку — 2».

«У Дании, прямо скажем, позиция чересчур политическая», — заявил он.

По его словам, это не имеет отношения к экологии или какой-либо целесообразности для Европы.

Как считает Танкаев, Дания сама ставит себя под удар — например, если Европе будет не хватать газа, то норвежский пойдёт в Германию, а не в Данию.

«И датчанам придётся пользоваться российским газом, только у них не будет источника. Таким способом они лишают себя альтернативного источника и стратегически нарушают собственные интересы», — пояснил он.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2».