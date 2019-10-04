Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«По той информации, которая есть у нас сейчас, всё-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в её исключительной экономической зоне», — отметил Новак.
По словам министра, сроки рассмотрения соответствующей заявки, связанной с маршрутами через исключительную экономическую зону королевства, уже прошли.
Новак отметил, что причин для отказа в заявке нет, в связи с чем есть надежда на получение разрешения страны и мнение, что «решение должно состояться».
Министр подчеркнул, что в случае невыдачи Данией разрешения сроки завершения строительства газопровода сдвинутся на несколько месяцев.
Ранее глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что участвующие в проекте «Северный поток — 2» компании рассчитывают до конца года получить от Дании разрешение на прокладку газопровода.
«Известия» со ссылкой на несколько источников писали, что у Дании не осталось политических вопросов к прокладке газопровода, поскольку вопрос регулируется уже не самими датчанами, а международной конвенцией о морском праве.
Отмечалось, что процесс согласования находится на финишной прямой.