Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

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Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«По той информации, которая есть у нас сейчас, всё-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в её исключительной экономической зоне», — отметил Новак.

По словам министра, сроки рассмотрения соответствующей заявки, связанной с маршрутами через исключительную экономическую зону королевства, уже прошли.

Новак отметил, что причин для отказа в заявке нет, в связи с чем есть надежда на получение разрешения страны и мнение, что «решение должно состояться».

Министр подчеркнул, что в случае невыдачи Данией разрешения сроки завершения строительства газопровода сдвинутся на несколько месяцев.

Ранее глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что участвующие в проекте «Северный поток — 2» компании рассчитывают до конца года получить от Дании разрешение на прокладку газопровода.

«Известия» со ссылкой на несколько источников писали, что у Дании не осталось политических вопросов к прокладке газопровода, поскольку вопрос регулируется уже не самими датчанами, а международной конвенцией о морском праве. 

Отмечалось, что процесс согласования находится на финишной прямой.

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