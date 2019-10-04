В Wintershall Dea ожидают решения Дании по «Северному потоку — 2»

Глава германской Wintershall Dea Марио Мерен на телеканале «Россия 24» заявил, что участвующие в проекте «Северный поток — 2» компании рассчитывают до конца года получить от Дании разрешение на прокладку газопровода.

«Я уверен, что Дания, если она следует европейским правилам, предоставит в итоге разрешение, мне бы не хотелось думать об ином развитии событий. Компании, ответственные за проект, рассчитывают получить это разрешение до конца года», — приводит ТАСС его слова.

3 октября глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор СП-2 видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство.

Также сообщалось, что министры иностранных дел России и Дании Сергей Лавров и Йеппе Кофод в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили ситуацию вокруг «Северного потока — 2».