OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»
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Зеле выразил уверенность, что «необходимости обсуждать альтернативные маршруты для «Северного потока — 2» нет».
«Потому что я убеждён, исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, что у нас очень хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании», — цитирует РИА Новости главу OMV.
Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что ведомство ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2».