OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2»

Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.

Зеле выразил уверенность, что «необходимости обсуждать альтернативные маршруты для «Северного потока — 2» нет».

«Потому что я убеждён, исходя из того, что говорят в Nord Stream 2 AG, что у нас очень хороший шанс получить разрешение на строительство от Дании», — цитирует РИА Новости главу OMV.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что ведомство ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2».