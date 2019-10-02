Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

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Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
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Он отметил, что в настоящее время проект газопровода реализуется, а также ожидается выдача Данией разрешения, информирует ТАСС.

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения, просто этот проект будет несколько дороже и будет несколько дольше по времени реализован», — сказал глава ведомства.

Как подчеркнул министр, российская сторона рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка».

Он указал, что Москва не видит в данной ситуации «никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение».

Ранее в «Газпроме» назвали ситуацию с выдачей Данией разрешения на «Северный поток — 2» геополитической. 

В компании связали происходящее с желанием США заместить российский газ своим СПГ.

Как заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер, «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

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