Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
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Он отметил, что в настоящее время проект газопровода реализуется, а также ожидается выдача Данией разрешения, информирует ТАСС.
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения, просто этот проект будет несколько дороже и будет несколько дольше по времени реализован», — сказал глава ведомства.
Как подчеркнул министр, российская сторона рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка».
Он указал, что Москва не видит в данной ситуации «никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение».
Ранее в «Газпроме» назвали ситуацию с выдачей Данией разрешения на «Северный поток — 2» геополитической.
В компании связали происходящее с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
Как заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер, «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года.