СМИ: Дания не имеет политических возражений к «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом реализации проекта.

По словам собеседников, в настоящий момент затягивание с одобрением строительства имеет административный характер.

«Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды. На том этапе они что могли затянуть, затягивали. В конце июня её отозвали. Но в случае с поданными в июле заявками речь идёт о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может», — сказал источник.

Отмечается, что процесс согласования находится на финишной прямой.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил позицию Дании по «Северному потоку — 2».

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