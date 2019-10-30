Nord Stream 2 отреагировала на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG прокомментировала решение Дании дать разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на сегодняшний день уложено более 2100 км газопровода, в ближайшие недели начнутся подготовительные работы и укладка труб у Дании.

В сообщении компании говорится, что Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.

Участок маршрута газопровода — 147 км.

«Трубоукладка завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Работы на обоих береговых участках приближаются к завершению», — заявили в компании.

30 октября стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны.

Ранее заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога рассказал о процедуре выдачи Данией разрешения на строительство участка газопровода «Северный поток — 2». По его словам, до того, как выданное Данией разрешение на прокладку газопровода вступит в силу, должен пройти определённый период, в течение которого возможно подать апелляцию на это решение.

Глава германской Wintershall Dea Марио Мерен на телеканале «Россия 24» заявил, что участвующие в проекте «Северный поток — 2» компании рассчитывают до конца года получить от Дании разрешение на прокладку газопровода.