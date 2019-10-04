В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании

Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога рассказал о процедуре выдачи Данией разрешения на строительство участка газопровода «Северный поток — 2».

По словам Хандоги, перед тем, как выданное Данией разрешение на прокладку газопровода вступит в силу, должен пройти определённый период, во время которого возможно подать апелляцию на это решение.

«Сначала агентство (Датское энергетическое агентство, DEA .— RT) выдаёт (разрешение. — RT), дальше период апелляции, и оно вступает в силу. Как в любом разрешении — его можно оспорить... С момента выдачи разрешения датским энергетическим органом должно пройти четыре недели», — цитирует его слова в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) РИА Новости.

Он уточнил, что такая процедура является стандартной.

При этом представитель «Газпрома» напомнил, что Дания не имеет права не согласовать маршруты «Северного потока—2», которые проходят в её исключительной экономической зоне.

«Мы говорим, что в территориальных водах заявка, которая была отозвана, нам нужно было разрешение. Сейчас... когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении», — объяснил он.

Хандога подчеркнул, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву страна не может запретить вести экономическую деятельность и имеет право только согласовать «наиболее безопасный маршрут».

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что шансы на получение разрешения Дании на строительство участка «Северного потока — 2» в её территориальных водах сохраняются.