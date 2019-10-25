Россия и Дания обсудили негативные тенденции в двусторонних связях
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Обсуждено состояние российско-датских отношений с акцентом на поиск путей активизации взаимодействия в целях преодоления негативных тенденций, сложившихся в последние годы в двусторонних связях», — указывается в заявлении.
Уточняется, что также был рассмотрен график политических контактов и совместных мероприятий, в том числе в рамках экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Балтийского моря, положению дел в области контроля над вооружениями, ситуации на Украине, в Сирии, ряду других актуальных международных тем», — добавили в министерстве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Кофодом ситуацию вокруг «Северного потока — 2».