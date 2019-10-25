Россия и Дания обсудили негативные тенденции в двусторонних связях

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Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провёл переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом, в рамках которых стороны обсудили негативные тенденции в двусторонних связях.
Россия и Дания обсудили негативные тенденции в двусторонних связях
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Обсуждено состояние российско-датских отношений с акцентом на поиск путей активизации взаимодействия в целях преодоления негативных тенденций, сложившихся в последние годы в двусторонних связях», — указывается в заявлении. 

Уточняется, что также был рассмотрен график политических контактов и совместных мероприятий, в том числе в рамках экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Балтийского моря, положению дел в области контроля над вооружениями, ситуации на Украине, в Сирии, ряду других актуальных международных тем», — добавили в министерстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Кофодом ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

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