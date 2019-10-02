Путин заявил, что «Северный поток — 2» не имеет политической подоплёки
- РИА Новости
По его словам, работы по обоим проектам идут по графику.
«Вновь подчеркну: эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Здесь нет никакой политической подоплёки», — сказал Путин.
Он отметил, что их задачи — диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергобезопасность Европы.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что на достройку СП-2 нужно ещё четыре-пять недель.