«Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель

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Глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что на достройку газопровода «Северный поток — 2» нужно ещё четыре-пять недель.
«Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель
  • РИА Новости

«Нам надо четыре-пять недель, чтобы закончить всё, поэтому у нас есть ещё ноябрь и декабрь. Это два месяца, восемь недель. Мы ещё укладываемся», — цитирует его ТАСС.

По словам Зубкова, если Дания в итоге не выдаст разрешение на строительство, то газопровод просто обойдёт страну через нейтральные воды.

«Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его», — заключил он.

Ранее в компании «Газпром» заявили, что газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%.

В августе эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода. 

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