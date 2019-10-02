«Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель
- РИА Новости
«Нам надо четыре-пять недель, чтобы закончить всё, поэтому у нас есть ещё ноябрь и декабрь. Это два месяца, восемь недель. Мы ещё укладываемся», — цитирует его ТАСС.
По словам Зубкова, если Дания в итоге не выдаст разрешение на строительство, то газопровод просто обойдёт страну через нейтральные воды.
«Газопровод будет в любом случае достроен. Мы закончим его», — заключил он.
Ранее в компании «Газпром» заявили, что газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%.
В августе эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода.