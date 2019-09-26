В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»

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Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил о расхождении позиций Киева и Евросоюза по проекту газопровода «Северный поток — 2».
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
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«Мы чрезвычайно ценим поддержку Европейского союза в целом, мы очень ценим поддержку Германии и Франции. Есть вопросы, где наши позиции расходятся, например, вопрос возвращения России в «группу семи» или вопрос «Северного потока — 2», — цитирует «Укринформ» политика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» является «постепенным снятием санкций» с России и большой угрозой энергетической безопасности Украины.

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