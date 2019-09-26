Зеленский назвал «Северный поток — 2» снятием санкций с России

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» есть постепенное снятие санкций с России и большая угроза энергетической безопасности Украины.

«Северный поток — 2» для нас — большая угроза энергетической безопасности, потому что мы с вами можем потерять транзитные деньги, около $3 млрд ежегодно. По моему мнению, «Северный поток» — это некое постепенное снятие санкций», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

Ранее в Совете Федерации осудили позицию президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды по воспрепятствованию реализации «Северного потока — 2».

Лидеры назвали проект угрозой энергетической безопасности Европы.

17 сентября стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 81%.