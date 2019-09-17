«Северный поток — 2» построен на 81%
- РИА Новости
«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода — около 81% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.
Как сообщалось ранее, в Германии считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2».
В июне украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что позиции Киева и Берлина по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными.
Политолог Пётр Федосов прокомментировал Nation News позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».