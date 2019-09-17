«Северный поток — 2» построен на 81%

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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 81%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании «Газпром».
«Северный поток — 2» построен на 81%
  • РИА Новости

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода — около 81% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.

Как сообщалось ранее, в Германии считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». 

В июне украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что позиции Киева и Берлина по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными.

Политолог Пётр Федосов прокомментировал Nation News позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

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