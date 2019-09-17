Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
- РИА Новости
«Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства является главным то, что Украина должна оставаться страной транзита газа и с «Северным потоком — 2», — заявили в немецком правительстве.
Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что продолжение транзита газа через Украину после 2019 года находится в интересах ФРГ и других стран — членов ЕС.
«Эта позиция остаётся неизменной», — подчеркнули в правительстве.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными.
Как отмечал премьер Украины Алексей Гончарук, переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.
Политолог Пётр Федосов прокомментировал Nation News позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».