Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2

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В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.
Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2
  • РИА Новости

«Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства является главным то, что Украина должна оставаться страной транзита газа и с «Северным потоком — 2», — заявили в немецком правительстве.

Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно указывала, что продолжение транзита газа через Украину после 2019 года находится в интересах ФРГ и других стран — членов ЕС.

«Эта позиция остаётся неизменной», — подчеркнули в правительстве.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными.

Как отмечал премьер Украины Алексей Гончарук, переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.

Политолог Пётр Федосов прокомментировал Nation News позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

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