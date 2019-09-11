Украинский премьер ожидает сложных газовых переговоров с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.

«Сегодня провели совещание с руководителями НАК «Нафтогаз» и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме... Конечно, впереди сложные переговоры с Россией», — приводит Интерфакс слова Гончарука.

Ранее в Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной — 19 сентября.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК хотела бы, чтобы поставки российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины сохранились в долгосрочной перспективе.