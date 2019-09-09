В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной

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В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Анну-Кайсу Итконен.

Отмечается, что соответствующая трёхсторонняя встреча состоится 19 сентября.

«Да, я могу подтвердить (проведение переговоров 19 сентября. — RT). Вице-председатель Шефчович скоро сообщит об этом в своём Twitter», — сказала она.

Ранее представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.

В марте руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» объяснил заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о плане действий Киева на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

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