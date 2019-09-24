В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

«Воспрепятствовать проекту они не смогут, однако будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата», — сказал Джабаров.

Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».

Польские власти неоднократно выступали против СП-2, называя его вредным для европейской энергобезопасности.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.