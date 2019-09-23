Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. При этом, комментируя возможность введения санкций против участников строительства, он говорил, что у людей есть право делать то, что они хотят.

Польские власти неоднократно выступали против СП-2, называя его вредным для европейской энергобезопасности.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.