Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы

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Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров.

«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс. При этом, комментируя возможность введения санкций против участников строительства, он говорил, что у людей есть право делать то, что они хотят.

Польские власти неоднократно выступали против СП-2, называя его вредным для европейской энергобезопасности. 

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

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