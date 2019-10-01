«Северный поток — 2» построен на 83%

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Газпром».

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил о расхождении позиций Украины и Евросоюза по проекту газопровода «Северный поток — 2».

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, проект газопровода является «постепенным снятием санкций» с России.

Также эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода.