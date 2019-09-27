Пристайко заявил о несущем «риски и вызовы» «Северном потоке — 2»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом заявил, что две страны видят риски и вызовы, которые несёт проект газопровода «Северный поток — 2».

«Обсудили с моим датским коллегой наши позиции относительно «Северного потока — 2». Я рад, что мы оба видим риски и вызовы», — написал украинский министр в Twitter.

Discussed with my Danish colleague @JeppeKofod our positions regarding #NordStream2. Happy that we both observe same risks and challenges. Thanked Denmark for continued support. pic.twitter.com/4bNpP2qK0R — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил о расхождении позиций Киева и ЕС по «Северному потоку — 2».

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, проект газопровода является «постепенным снятием санкций» с России.

В «Газпроме» заявляли, что Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре.

Также эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода.