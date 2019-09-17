Уложено почти 2000 км: газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 80%

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 81%, заявили в «Газпроме». Сейчас уложено почти 2000 км обеих ниток газопровода. Ранее представители компании отмечали, что работы могут быть завершены до конца 2019 года. Между тем Дания до сих пор не дала разрешения на укладку труб в своих водах. Впрочем, по словам экспертов, даже если Копенгаген откажется от сотрудничества, ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию задержится не более чем на полтора месяца.

Газопровод «Северный поток — 2» построен уже более чем на 80%, а его общая длина на данный момент составляет около 2000 км, заявили в «Газпроме».

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2»​​​. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 километров газопровода — около 81% от его общей протяжённости», — передаёт РИА Новости сообщение госкомпании.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год и длиной в 1200 км (2400 км по обеим ниткам). Он соединит российское побережье Балтийского моря и север Германии. Стоимость строительства газопровода оценивается в €9,5 млрд, а его запуск ожидается в 2019 году. Помимо «Газпрома», в проекте участвуют пять европейских компаний — Shell, OMV, Uniper, Ungie и Wintershall.

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Строительство газопровода встретило попытки сопротивления со стороны ряда стран Европы, а также США. Представители этих государств неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» якобы будет использоваться Москвой для оказания давления на Европу. В частности, об этом осенью 2018 года говорил президент Словакии Андрей Киска.

«Словакия всегда подчёркивает, что это не экономический, а политический проект. Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект», — сказал тогда политик.

Подобные заявления часто звучат и в Соединённых Штатах. К примеру, в начале сентября постпред США при ЕС Гордон Сондленд указал на то, что «Северный поток — 2» якобы даст России «слишком много контроля».

В то же время в самой России подчёркивают, что «Северный поток—2» является сугубо экономическим, а не политическим проектом. По мнению российской стороны, критика проекта трубопровода со стороны США обусловлена их желанием продавать в Европу более дорогой сжиженный природный газ (СПГ).

Сварка труб на трубосварочной линии

© Nord Stream 2 / Thomas Eugster

«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США. Рассчитываем, что при принятии решений по газовому и иным вопросам наши германские и другие европейские партнёры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном», — комментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров летом 2019 года.

Лавров также подчеркнул, что «Северный поток — 2» позволит в кратчайшие сроки доставлять газ в Европу с северных месторождений России. Кроме того, в строительстве трубопровода заняты европейские компании и персонал, проект обеспечивает трудоустройство 57 тыс. граждан стран ЕС.

В этом Россию поддерживают и представители Германии. 18 июля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о пользе газопровода для европейских стран.

«Это экономический проект, энергопромышленный проект, который, с нашей точки зрения, весьма целесообразен не только для Германии, но и для Европы в целом», — сказал политик.

Позиция Дании

Между тем до сих пор окончательно не решён вопрос о маршруте трубопровода. В отличие от других стран, по территории которых пролегает «Северный поток — 2», Дания пока не дала разрешения на его строительство. Эксперты связывают такую позицию королевства с влиянием США.

В частности, такого мнения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Дания не даст разрешения на постройку на своей территории по выгодному для России маршруту. Но даст какой-то обходной или не очень удобный. Учитывая, что построено уже более 80%, решение Дании максимум на месяц или полтора задержит ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию. В то же время Европе необходим российский газ, и если она будет слишком враждебно относиться к российским инвестиционным проектам, вполне возможно, что она в первую очередь ухудшит ситуацию для себя», — заявил эксперт в беседе с RT.

В то же время директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что давление на Данию может оказать Германия, которая заинтересована в реализации российского проекта.

«Вопрос, скорее, в отношениях Дании и Германии: сможет ли Германия, как заинтересованная сторона, надавить на Данию. Если эти взаимоотношения будут развиваться, то разрешение на «Северный поток — 2» будет одним из совместных действий в рамках комплексного плана. Просто так позиция Дании меняться не будет», — рассказал эксперт в беседе с RT.