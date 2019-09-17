Уложено почти 2000 км: газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 80%
- Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia
- © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Газопровод «Северный поток — 2» построен уже более чем на 80%, а его общая длина на данный момент составляет около 2000 км, заявили в «Газпроме».
«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 километров газопровода — около 81% от его общей протяжённости», — передаёт РИА Новости сообщение госкомпании.
Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год и длиной в 1200 км (2400 км по обеим ниткам). Он соединит российское побережье Балтийского моря и север Германии. Стоимость строительства газопровода оценивается в €9,5 млрд, а его запуск ожидается в 2019 году. Помимо «Газпрома», в проекте участвуют пять европейских компаний — Shell, OMV, Uniper, Ungie и Wintershall.
Строительство газопровода встретило попытки сопротивления со стороны ряда стран Европы, а также США. Представители этих государств неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» якобы будет использоваться Москвой для оказания давления на Европу. В частности, об этом осенью 2018 года говорил президент Словакии Андрей Киска.
«Словакия всегда подчёркивает, что это не экономический, а политический проект. Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект», — сказал тогда политик.
Подобные заявления часто звучат и в Соединённых Штатах. К примеру, в начале сентября постпред США при ЕС Гордон Сондленд указал на то, что «Северный поток — 2» якобы даст России «слишком много контроля».
В то же время в самой России подчёркивают, что «Северный поток—2» является сугубо экономическим, а не политическим проектом. По мнению российской стороны, критика проекта трубопровода со стороны США обусловлена их желанием продавать в Европу более дорогой сжиженный природный газ (СПГ).
- Сварка труб на трубосварочной линии
- © Nord Stream 2 / Thomas Eugster
«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США. Рассчитываем, что при принятии решений по газовому и иным вопросам наши германские и другие европейские партнёры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном», — комментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров летом 2019 года.
Лавров также подчеркнул, что «Северный поток — 2» позволит в кратчайшие сроки доставлять газ в Европу с северных месторождений России. Кроме того, в строительстве трубопровода заняты европейские компании и персонал, проект обеспечивает трудоустройство 57 тыс. граждан стран ЕС.
В этом Россию поддерживают и представители Германии. 18 июля министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о пользе газопровода для европейских стран.
«Это экономический проект, энергопромышленный проект, который, с нашей точки зрения, весьма целесообразен не только для Германии, но и для Европы в целом», — сказал политик.
Позиция Дании
Между тем до сих пор окончательно не решён вопрос о маршруте трубопровода. В отличие от других стран, по территории которых пролегает «Северный поток — 2», Дания пока не дала разрешения на его строительство. Эксперты связывают такую позицию королевства с влиянием США.
В частности, такого мнения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Дания не даст разрешения на постройку на своей территории по выгодному для России маршруту. Но даст какой-то обходной или не очень удобный. Учитывая, что построено уже более 80%, решение Дании максимум на месяц или полтора задержит ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию. В то же время Европе необходим российский газ, и если она будет слишком враждебно относиться к российским инвестиционным проектам, вполне возможно, что она в первую очередь ухудшит ситуацию для себя», — заявил эксперт в беседе с RT.
В то же время директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что давление на Данию может оказать Германия, которая заинтересована в реализации российского проекта.
«Вопрос, скорее, в отношениях Дании и Германии: сможет ли Германия, как заинтересованная сторона, надавить на Данию. Если эти взаимоотношения будут развиваться, то разрешение на «Северный поток — 2» будет одним из совместных действий в рамках комплексного плана. Просто так позиция Дании меняться не будет», — рассказал эксперт в беседе с RT.