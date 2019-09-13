Глава OMV оценил влияние ситуации с OPAL на «Северный поток — 2»

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил, что решение суда ЕС по ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL никак не влияет на намерение австрийской компании продолжать финансировать проект газопровода «Северный поток — 2».

Об этом он сказал в интервью австрийской газете Die Presse.

«Насколько мне известно, пользователей мощностей OPAL искали годами, но никого не нашли, в том числе и польских. В любом случае это судебное решение никак не влияет на решение OMV финансировать газопровод «Северный поток — 2», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в настоящий момент решение суда ЕС не является окончательным.

«Я исхожу из того, что это неокончательное решение. С ним газопровод OPAL использовался бы наполовину. Не может быть, чтобы Польша добилась чего-то подобного. Помимо этого, инвестиции в инфраструктуру в Германии потеряют рентабельность», — сказал он.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Согласно этому решению, российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о возможности обжаловать решение суда ЕС по OPAL.

Подробнее — в материале RT.