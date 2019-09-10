Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

В Минэнерго Польши прокомментировали решение суда.

«Решение суда ЕС является доказательством легитимности польских обвинений и эффективности польской администрации... Я рад, что аргументы Польши в таком важном европейском институте были услышаны», — заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевски.

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL, тогда как ранее компания имела право на загрузку 50%.

В мае 2018 года Общий суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза» к Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL. Соответствующее постановление опубликовано в базе документов ЕС.

OPAL — трубопровод-отвод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.