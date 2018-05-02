Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» к OPAL
Общий суд Евросоюза отклонил иск «Нафтогаза» к Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL. Соответствующее постановление опубликовано в базе документов ЕС.
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Отмечается, что оно было вынесено ещё 9 марта 2018 года.
«Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — говорится в документе.
В конце марта 2017 года «Нафтогаз» подал иск в Общий суд Евросоюза с требованием отменить решение ЕК о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL.
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