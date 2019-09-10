Накануне переговоров с Киевом: в Польше сообщили о решении суда ЕС запретить «Газпрому» доступ к части мощностей OPAL

Суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии, согласно которому «Газпром» имел право использовать все мощности трубопровода OPAL. Об этом сообщили в польском Министерстве энергетики. Ранее российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах. Теперь же «Газпром», вероятнее всего, потеряет возможность «докупать» транзитный объём. Эксперты отмечают, что решение суда появилось перед трёхсторонними переговорами Москвы, Киева и Брюсселя, на которых будет обсуждаться судьба транзита российского газа через Украину. Аналитики полагают, что лишение России доступа к части мощностей OPAL призвано укрепить позиции Украины.

Европейский суд юстиции аннулировал принятое в конце 2016 года решение Еврокомиссии, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности трубопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы.

«Суд первой инстанции постановил: аннулировано решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, пересматривающее условия изъятий для газопровода OPAL в том, что касается доступа третьих компаний и тарифного регулирования. Еврокомиссия должна оплатить собственные судебные издержки и издержки Республики Польша», — приводит сообщение ТАСС.

В «Газпроме» уже прокомментировали решение суда.

«Мы изучаем юридические и коммерческие последствия этого решения», — отметили в компании.

Добавим, что иск был подан Варшавой. По словам польской стороны, она якобы стремилась предотвратить укрепление «доминирующего положения» российской корпорации на рынке поставок газа, особенно в Центральной и Восточной Европе. Жалоба была поддержана правительствами Литвы и Латвии, при этом Германия выступила на стороне Еврокомиссии.

В польском Минэнерго заявили, что решение благотворно отразится на позициях Киева в трёхсторонних газовых переговорах с Россией и ЕС, поскольку «Газпрому» придётся сократить использование «Северного потока».

«Победа в этом разбирательстве снижает вероятность крупного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, в том числе по Польше», — заявил глава ведомства Кшиштоф Тхужевский.

Напомним, осенью 2016 года Еврокомиссия предоставила возможность «Газпрому» участвовать в аукционах на заполнение 40% мощностей OPAL, а также подтвердила исключительное право российской компании на 50% транзитных мощностей. Это решение возмутило Варшаву и Киев, польское правительство и компания PGNiG обратились в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе с требованием отменить решение ЕК — якобы оно противоречило принципу диверсификации поставок. Аналогичный шаг предприняла и украинская компания «Нафтогаз».

В мае 2018 года общий суд Евросоюза отклонил жалобу «Нафтогаза» к Еврокомиссии.

«Иск отклоняется как неприемлемый. Больше нет необходимости рассматривать заявления о вмешательстве», — говорилось в документе высшей инстанции суда ЕС.

«Решение суда появилось перед трёхсторонними переговорами не случайно»

Решение суда ЕС подрывает энергобезопасность континента, сказал RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он также отметил, что этот вердикт появился непосредственно перед очередным раундом трёхсторонних переговоров между ЕС, Москвой и Киевом о продлении контракта на транзит российского газа через украинскую территорию.

«Газопровод был загружен полностью, обеспечивал потребности Европы. Такое решение может не только привести к росту цен на газ, но и серьёзно отразиться на газоснабжении европейских потребителей. Польша играет на стороне американцев в этом вопросе. Основания для отмены также выбраны казуистические — что якобы ЕК не соблюла принцип энергетической солидарности. Газопровод работает в таком режиме уже фактически три года, никакого негативного влияния на безопасность газоснабжения Польши не оказал. Это решение анонсировалось, но то, что оно в таком виде появилось перед трёхсторонними переговорами, наверное, не случайное совпадение, а некая попытка оказать давление», — подчеркнул эксперт.

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В свою очередь, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что судебное решение в реальной практике ничего не изменит. Он предполагает, что будет найден механизм обхода, поскольку других поставщиков газа по OPAL не существует.

«Польша всегда заявляет, что она «борец с российской агрессией» и это её главная задача. В этом как раз они очень похожи с Украиной. Они видят себя в борьбе с Россией, это их приоритет. Любые новости, которые говорят, что в России что-то ухудшится или может ухудшиться, они записывают себе в заслуги. Это как бы «победа в их борьбе». Поэтому такие заявления они будут делать постоянно. Вопрос в том, к чему они будут приводить на практике. Пока они ни к чему особенному никогда не приводили», — заметил собеседник RT.

19 сентября в Брюсселе состоится очередной раунд трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина на уровне министров энергетики. Темой беседы станет обсуждение условий договора на поставку и транзит российского газа в Европу через украинскую территорию с 2020 года.