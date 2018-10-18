«Сильно не изменит энергетический баланс Польши»: как Варшава пытается заменить российский трубный газ американским СПГ

Польская энергетическая компания PGNiG подписала контракт с американским производителем СПГ Venture Global LNG сроком на 20 лет. По условиям договора, из США в Польшу будет поставлено 2 млн тонн сжиженного природного газа. Власти республики преподнесли эту новость как национальный триумф: премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна таким образом якобы укрепляет суверенитет, поскольку избавляется от российских «газовых кандалов». Впрочем, эксперты считают, что оснований для столь громких заявлений нет. Аналитики отмечают, что 2 млн тонн не являются существенным объёмом для польского газового рынка. К тому же пока неясно, когда начнутся поставки. Почему Варшава проявила столь пристальное внимание к заурядной сделке — выяснял RT.

17 октября польская энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала договор с американской Venture Global LNG. Контракт подразумевает экспорт на польский рынок 2 млн тонн СПГ. Причём топливо предназначено не только для внутреннего рынка Польши, но и для дальнейшей перепродажи. Об этом рассказали журналистам в PGNiG. Поставки будут производиться по формуле free on board. Это означает, что транспортные издержки покрываются за счёт продавца.

«На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи», — цитирует ТАСС заявление польской компании.

Что же касается поставок из России, то контракт с «Газпромом» не будет продлеваться и «просто закончится» в 2022 году. Об этом сообщил глава PGNiG Пётр Возняк, выступая на пресс-конференции. Ещё одной альтернативой российскому сырью помимо американского СПГ станет газ, поставляемый из Норвегии.

Польская сторона убеждена, что такая структура поставок будет намного выгодней.

«Это будет более чем на 20% (почти на 30%) дешевле, чем российский газ», — заявил Возняк, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, этот контракт якобы способен укрепить суверенитет и конкурентоспособность Польши. Такого мнения придерживается польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы укрепляем наш суверенитет, увеличивая добычу газа внутри страны, составляющую сейчас более 4 млрд кубометров в год, одновременно расширяя возможности получения газа с разных направлений, в том числе из США», — заявил политик, выступая в среду, 17 октября, на пресс-конференции.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий

© Ints Kalnins / Reuters

Управляя республикой в 2007—2015 годах, партия «Гражданская платформа» хотела продлить контракт с «Газпромом» до 2037 года, однако, по мнению Моравецкого, такой договор стал бы для Варшавы «газовыми кандалами».

По мнению экспертов, не последнюю роль в решении о закупке американского СПГ сыграли политические соображения.

«Польша пытается стать одним из главных проводников американских интересов в ЕС. И в числе прочего она могла начать пропагандистскую кампанию, чтобы на своём примере показать другим европейцам, что США могут быть конкурентоспособными и договороспособными и что к ним стоит присмотреться в контексте отказа от российского газа», — отметил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Диверсификация по-варшавски

Напомним, среднегодовая ёмкость польского газового рынка составляет 15 млрд куб. м газа. Часть его (приблизительно 5 млрд куб. м) Польша получает из собственных месторождений, остальной объём импортирует. До последнего времени в роли ключевого поставщика выступала Россия — по условиям долгосрочного контакта польская сторона могла закупать у «Газпрома» около 10 млрд куб. м газа по магистрали «Ямал — Европа», проходящей через белорусскую территорию.

Хотя в 2012 году Москва и снизила на 10% тарифы на газ для польских потребителей, Варшава в лице представителей PGNiG спустя три года обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть расценки ещё раз. Якобы тарифы, заложенные в контракте, не соответствовали рыночной конъюнктуре. Как заявил польский президент Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Варшава не против импорта российского газа, но требует пересмотреть условия поставок.

«Мы хотели бы иметь те же условия его доставки, как Германия. Почему мы платим за газ больше, чем Германия?» — заявил польский политик.

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В июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение в пользу польской компании, постановив, что Варшава может требовать пересмотра тарифов по контракту.

Параллельно Варшава прорабатывает варианты замены поставок из России. Для этого, в частности, было принято решение расширить принимающие мощности СПГ-терминала в Свиноуйсьце, чтобы довести их до уровня 7,5 млрд куб. м в год с прежних 5 млрд. Напомним, СПГ-терминал был открыт в 2016 году. Кроме того, польские власти вынашивают планы по строительству через территорию Дании газопровода Baltic Pipe в Норвегию мощностью до 10 млрд куб. м в год.

В прошлом году Варшава и Копенгаген даже подписали меморандум о строительстве газовой магистрали. Планируется, что к реализации проекта стороны приступят в 2020 году. Впрочем, разговоры о Baltic Pipe ведутся давно, не факт, что и на этот раз планы по прокладке трубы не сорвутся, отмечают эксперты.

Поэтому пока Варшава старается наращивать импорт СПГ. В прошлом году польские порты приняли 13 танкеров из США и Катара. А в первом полугодии текущего года объёмы польского импорта СПГ выросли на 50%, достигнув 18% от общего объема поставок.

Впрочем, антироссийская риторика не помешала Варшаве увеличить в этом году и поставки трубопроводного газа из России. Рост составил почти 10% — такие данные привёл 17 октября представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Ничего удивительного в этой статистике нет: польская экономика уже не первый год демонстрирует хороший рост, заметно опережая многих соседей по Евросоюзу. Об этом свидетельствуют данные польского Центробанка и Евростата. В сентябре индексный провайдер FTSE Russell присвоил Польше статус «развитого рынка» — это первое за последнее десятилетие подобное повышение статуса в Европе. Соответственно, по мере роста экономических показателей, в стране растёт и потребление сырья, включая природный газ.

Повышается спрос на природный газ и на европейском рынке в целом. По оценкам экспертов «Газпрома», только за прошлый год потребление газа в Европе увеличилось на 3,5% — до 560,5 млрд куб. м. За последние три года спрос в Европе вырос на 75 млрд куб. м, что равно потребности такой крупной страны, как Германия.

Разумеется, американские производители СПГ тоже хотят поучаствовать в переделе европейского газового «пирога», отмечают эксперты. На протяжении последних лет США активно наращивали производство газа, став к марту этого года нетто-экспортёром.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Как заявил накануне в интервью Fox Business Дональд Трамп, американская сторона намерена конкурировать с Россией на энергетических рынках. Однако Белый дом уже не раз показывал, что не готов вести честную борьбу: американские власти не могут удержаться от того, чтобы не вплетать в рыночные отношения политику. В частности, жёсткой критике со стороны США подверглась Германия. Раздражение американской администрации вызвал совместный с Россией проект «Северный поток — 2». Трамп не раз упрекал Берлин в том, что он якобы ставит себя таким образом в зависимость от Москвы.

Политический мотив

Польским властям подобная риторика также не чужда. В последние годы дистанция между Варшавой и Брюсселем продолжает расти, зато по отношению к США польская сторона демонстрирует безоговорочную лояльность. Например, Варшава буквально выпрашивает у американской администрации, чтобы та разместила на польской территории свою военную базу.

По мнению заместителя гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сейчас мы являемся свидетелями очередной медийной кампании, так как на самом деле контракт на поставку сырья был подписан заранее.

«Сейчас польские власти пошли в очередное наступление, они на днях подали иск против Еврокомиссии, которая закрыла ранее антимонопольное расследование против «Газпрома». Возможно, что эта истерия с этим фактом тоже связана», — предположил эксперт.

Судно Audacia приступило к трубоукладке «Северного потока — 2»

© Allseas / nord-stream2.com

Напомним, в мае ЕК закрыла начатое против «Газпрома» в 2010 году антимонопольное расследование и установила требования к российским газовым поставкам в страны Восточной Европы и Прибалтику. Эти нормы в полной мере совпадают с предложениями, выдвинутыми ранее российской стороной.

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На то, что контракт с Venture Global LNG продиктован для Варшавы во многом именно по политическим мотивам, указывает сомнительная экономическая целесообразность сделки, считают эксперты. Как отметил в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, заявления о «дешевизне» американского газа имеют спекулятивный характер.

«Цена на СПГ определяется сиюминутно. Польша подписывает контракт с компанией, которая ещё только строит СПГ-завод, и не озвучивается, когда начнётся исполнение контракта. Если мы ориентируемся на систему закупки СПГ с действующего завода, то цена привязана к газовому хабу. Она каждый день меняется, постоянно идут торги», — объяснил эксперт, добавив, что цена на поставки «Газпрома» тоже будет меняться в будущем.

Похожей точки зрения придерживается и Никита Данюк. Эксперт не исключает, что такого рода поставки не имеют большой экономической целесообразности.

«2 млн тонн СПГ — цифры небольшие, и это, скорее, пропагандистский ход, который кардинально не изменит энергетический баланс Польши, не повлияет на энергетическую безопасность Европы и не является крупным контактом для американской стороны», — пояснил Данюк.

Говорить о каком-то влиянии этой сделки на энергетический рынок рано, хотя бы потому, что у Venture Global LNG пока нет ни СПГ-терминала, ни даже разрешения на его строительство, говорит Гривач. По сути, компания пока только набирает портфель заказов, и польский контракт — не более чем ещё один в общем ряду.

«Даже если представить, что этот объём придёт и будет размещён на польский терминал, то это менее чем четвёртая часть от величины российских поставок. А ведь сейчас Польша старается наращивать потребление газа, чтобы замещать им уголь, который играет доминирующую роль в её энергобалансе», — пояснил Гривач.

О том, что американский СПГ может обойтись европейским потребителям дешевле, чем российский трубопроводный газ, тоже говорить не приходится, отмечают эксперты. Себестоимость американского СПГ действительно равна себестоимости трубопроводного газа, но лишь на выходе с завода по сжижению. К этой цене нужно ещё прибавить транспортировку и регазификацию.