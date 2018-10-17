В Польше объяснили отказ от поставок российского газа в пользу США

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В польской нефтегазовой компании PGNiG объяснили причины подписания контракта с США на поставку сжиженного природного газа тем, что контракт с «Газпромом» заканчивается в 2022 году, а условия сотрудничества с Западом «намного лучше».
В Польше объяснили отказ от поставок российского газа в пользу США
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Петра Возняка.

«Этот контракт просто закончится», — объяснил он завершение работы с «восточным поставщиком». Возняк добавил, что Польша вынуждена искать альтернативу, а американское предложение позволит покупать газ «более чем на 20% дешевле».

Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение 20 лет.

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