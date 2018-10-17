«Газпром» в 2018 году увеличил поставки в Польшу почти на 10%
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Сергея Куприянова.
«Поставки в Польшу на фоне всей риторики против российского газа выросли в этом году почти на 10%», — уточнил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписание нефтегазовой компанией PGNiG двух долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа из США повысит суверенитет страны.
Также американские сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мёрфи подготовили законопроект, предусматривающий выделение $1 млрд на финансирование европейских энергетических проектов.
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил инициативу.