Посол: Польша не намерена полностью отказываться от российского газа

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Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что республика не намерена полностью отказываться от закупок российского газа.
Посол: Польша не намерена полностью отказываться от российского газа
  • РИА Новости

«Мы не намерены отказываться от покупки российского газа полностью — мы стремимся к тому, чтобы Россия продавала газ как можно дешевле. И потому наша страна диверсифицирует свои поставки», — приводит Интерфакс слова посла.

В сентябре 2017 года бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава после 2022 года хочет стать полностью независимой от российского природного газа.

В июле 2018 года стало известно, что газопровод Baltic Pipe, который соединит датские и польские газовые сети и откроет для Польши доступ к норвежским газовым месторождениям, должны построить к концу 2022 года.

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