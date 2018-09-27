Посол: Польша не намерена полностью отказываться от российского газа

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что республика не намерена полностью отказываться от закупок российского газа.

«Мы не намерены отказываться от покупки российского газа полностью — мы стремимся к тому, чтобы Россия продавала газ как можно дешевле. И потому наша страна диверсифицирует свои поставки», — приводит Интерфакс слова посла.

В сентябре 2017 года бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава после 2022 года хочет стать полностью независимой от российского природного газа.

В июле 2018 года стало известно, что газопровод Baltic Pipe, который соединит датские и польские газовые сети и откроет для Польши доступ к норвежским газовым месторождениям, должны построить к концу 2022 года.