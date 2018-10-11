В сенате США предложили Европе помощь в отказе от российского газа

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Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мёрфи подготовили законопроект, предусматривающий выделение $1 млрд на финансирование европейских энергетических проектов.
В сенате США предложили Европе помощь в отказе от российского газа
  • Reuters

Как сообщает Sputnik International, проект направлен на противостояние «злостному влиянию» России и создание экономических возможностей как внутри страны, так и за рубежом.

«Мы инвестировали миллиарды в укрепление обороны Восточной Европы, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушья для России», — заявил Мёрфи.

По мнению сенаторов, Москва использует своё господство на энергетическом рынке с целью подрыва западных институтов создания в Европе «гибких правительств», которые будут не в состоянии оказать ей сопротивление.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с НСН оценил отношение Вашингтона к ситуации с российским газом в Европе.

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