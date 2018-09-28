Эксперт оценил отношение США к ситуации с российским газом в Европе

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил отношение Вашингтона к ситуации с российским газом в Европе.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп выражает интересы Республиканской партии, среди спонсоров которой традиционно большую роль играли энергетические компании или компании топливно-энергетического комплекса.

«Поэтому здесь в классической форме сошлись политические и экономические интересы, в данном случае Республиканской партии», — пояснил он.

Как отметил Васильев, экспорт американского газа значительно уступает российскому по количеству и стоимости.

«Здесь и поставки нашего газа и нефти в Европу, и их расширение посредством строительства газопровода. Это «Турецкий поток» и «Серверный поток — 2». Ситуация, естественно, совершенно не устраивает США по стандартным конкурентным позициям», — сказал эксперт.

Он добавил, что речь идёт о части внешнеполитической стратегии Соединённых Штатов.

Ранее председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.