Эксперт оценил отношение США к ситуации с российским газом в Европе
По словам эксперта, президент США Дональд Трамп выражает интересы Республиканской партии, среди спонсоров которой традиционно большую роль играли энергетические компании или компании топливно-энергетического комплекса.
«Поэтому здесь в классической форме сошлись политические и экономические интересы, в данном случае Республиканской партии», — пояснил он.
Как отметил Васильев, экспорт американского газа значительно уступает российскому по количеству и стоимости.
«Здесь и поставки нашего газа и нефти в Европу, и их расширение посредством строительства газопровода. Это «Турецкий поток» и «Серверный поток — 2». Ситуация, естественно, совершенно не устраивает США по стандартным конкурентным позициям», — сказал эксперт.
Он добавил, что речь идёт о части внешнеполитической стратегии Соединённых Штатов.
Ранее председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.