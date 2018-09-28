Эксперт прокомментировал заявление Эрдогана о разговоре Меркель и Трампа на тему российского газа
- Reuters
Как считает эксперт, Вашингтон по-прежнему хочет видеть Брюссель в зоне своего влияния.
«Отсюда такая риторика и критика со стороны Трампа в адрес в том числе и Ангелы Меркель, которая уже прекрасно начинает понимать всю проблематику, связанную с санкциями и резким упадком немецкой экономики, так как Вашингтон навязывает Брюсселю всё больше и больше ограничительных мер», — пояснил Самонкин.
В свою очередь, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник сказал, что направлять американский газ в Европу — заведомо проигрышная стратегия.
«По объективным причинам, и это прежде всего логистика», — полагает он.
Вместе с тем он напомнил, что Берлин принимает и политические решения в пользу США.
«Они строят в Германии приёмный терминал для СПГ, потратят примерно полмиллиарда евро, но Ангела Меркель на это идёт, чтобы не блокировался основательно «Северный поток — 2». Пока против него санкций прямых нет, но угроза такая сохраняется», — цитируют эксперта «Невские новости».
Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов оценил заявление Эрдогана.