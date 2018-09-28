Эксперт оценил заявление Эрдогана о разговоре Меркель и Трампа на тему российского газа

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Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с главой США Дональдом Трампом защищала право немцев на получение газа из России.
Эксперт оценил заявление Эрдогана о разговоре Меркель и Трампа на тему российского газа
  • Reuters

«Германии как крупному поставщику надо покупать газ у России, это в Берлине все понимают. Но что делает Вашингтон? Он начинает шантажировать санкциями, ограничениями, штрафами», — сказал Иванов.

По его словам, это серьёзный аргумент, поскольку с американскими компаниями сотрудничают практически все европейские.

Как отметил эксперт, Германии, как и другим странам Евросоюза, получающим российский газ, нужно много топлива, и Соединённые Штаты просто неспособны поставлять такие объёмы. Иванов полагает, что речь идёт скорее о политическом давлении.

Со своей стороны, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» влияет на отношения Соединённых Штатов и Германии.

«Мы видим, что США крайне недовольны возрастающей кооперацией в энергетической сфере между Москвой и Берлином», — сказал он.

Как считает эксперт, Германия абсолютно обоснованно видит себя лидером ЕС, да и Брюссель всё более настойчиво говорит о желании получить больше субъектности во внешней политике, экономических проектах и безопасности.

«В этом контексте естественно, что США резко негативно воспринимают любое усиление позиций Германии, будь то энергетическая, торгово-экономическая или военно-политическая сфера», — добавил Данюк.

Он прогнозирует, что идеологические и ценностные противоречия между Берлином и Вашингтоном будут нарастать.

Ранее Эрдоган сказал, что он вместе с Меркель в споре с Трампом на саммите НАТО 11—12 июля в Брюсселе говорил, что Турция и Германия имеют право выбирать поставщика газа, чтобы граждане их стран не мёрзли у себя дома.

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