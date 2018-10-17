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Премьер Польши заявил, что поставки газа из США повысят суверенитет страны

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что подписание нефтегазовой компанией PGNiG двух долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа из США повысит суверенитет страны.
Премьер Польши заявил, что поставки газа из США повысят суверенитет страны
  • Reuters

По его словам, Польша будет не только импортировать сырьё, но и увеличивать добычу непосредственно в стране.

«Контракты на поставки газа из-за границы, а также его добычу внутри страны в соединении с расширением газовых сетей по всей стране расширят возможность подключения газа ко всем негазифицированным гминам в течение ближайших 5—10 лет», — цитирует Моравецкого «Радио Польша».

Ранее PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сделку.

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