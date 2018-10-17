Премьер Польши заявил, что поставки газа из США повысят суверенитет страны
- Reuters
По его словам, Польша будет не только импортировать сырьё, но и увеличивать добычу непосредственно в стране.
«Контракты на поставки газа из-за границы, а также его добычу внутри страны в соединении с расширением газовых сетей по всей стране расширят возможность подключения газа ко всем негазифицированным гминам в течение ближайших 5—10 лет», — цитирует Моравецкого «Радио Польша».
Ранее PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн СПГ ежегодно в течение 20 лет.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сделку.